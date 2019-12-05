Тарасов отказался от машины и пересел на метро

Бывший муж Бузовой спустился в подземку из-за 9-балльных пробок.

9-балльные пробки на московских дорогах заставили бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова спуститься в метро. О своей поездке футболист рассказал в Instagram.

На записи Тарасов поделился своими впечатлениями от поездки на метро. Он отметил, что все люди были заняты своими делами и, по всей видимости, не обратили на него никакого внимания. Футболист добрался до нужной ему станции за 25 минут, еще 5 минут ему пришлось потратить на прогулку до самого дома.

"Очень удобно! Ближе к народу", — отметил Тарасов.

Ранее мы писали, что Бузову обвинили в краже статуэтки на премии "Нового радио".

Видео: Instagram / tarasov23