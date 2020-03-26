Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов оценил игру "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ

Он считает, кто команда Сергея Семака готова к чемпионству.

Экс-полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о шансах "Зенита" удержать звание чемпионов России по футболу в нынешнем сезоне.

"Убедил ли "Зенит" в том, что клуб должен стать чемпионом? Конечно, не обязательно побеждать во всех матчах. У команды были неудачные игры, когда отсутствовали Артем Дзюба и Сердар Азмун. Потом они вернулись и разнесли "Урал" (7:1 - прим.). Думаю, "Зенит" - это команда номер один, и они к чемпионству готовы", - сказал Тихонов в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Зенит" по итогам 22-х туров в РПЛ набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице. Ближайшие преследователи клуба, "Краснодар" и "Локомотив", отстают на девять баллов.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

Ранее стало известно, что президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант возобновить сезон в мае.

Видео: YouTube / Sos Tamazyan