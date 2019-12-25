Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов хочет, чтобы сезон в РПЛ был доигран

Экс-полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой был приостановлен сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

"Если ситуация стабилизируется плюс-минус через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей. В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на полтора месяца на базу, пускай они будут на карантине, но чемпионат нужно доиграть", - сказал Тихонов в интервью телеканалу "Матч ТВ".