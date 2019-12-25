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Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов хочет, чтобы сезон в РПЛ был доигран
Сегодня, 18:37
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Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов хочет, чтобы сезон в РПЛ был доигран

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Пауза в чемпионате России продлится до 10 апреля.

Экс-полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой был приостановлен сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

"Если ситуация стабилизируется плюс-минус через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей. В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на полтора месяца на базу, пускай они будут на карантине, но чемпионат нужно доиграть", - сказал Тихонов в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Руководство РПЛ рассматривает вариант продолжить сезон в мае.

Ранее стало известно, что европейские футбольные лиги планируют завершить нынешний сезон 30 июня.

Фото: spartak.com

Теги: андрей тихонов, коронавирус, российская премьер лига, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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