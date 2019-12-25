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Бывший хоккеист СКА занялся производством чипсов в Петербурге
Сегодня, 11:02
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Бывший хоккеист СКА занялся производством чипсов в Петербурге

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Компания ООО "Авангард инновации" начала производить липсы под брендом "Краш лаваш". Она принадлежит бывшему капитану хоккейного клуба СКА Максиму Сушинскому и его дочери Виктории Нестерович. Об этом сообщил "Ъ Санкт-Петербург".

Чипсы производятся на петербургском предприятиии "Вкус золота". Стоимость продукции варьируется от 60 до 80 рублей. Она позиционируется как более здоровая альтернатива картофельным чипсам. 

Также "Авангард инновации" выпускают тесто в аэрозольных баллонах для приготовления блинов, кексов и вафель под брендом "Блиночкин".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Софийской улице построят крупный морозильный склад для десертов. 

Фото (носит иллюстративный характер): Pexels

Теги: производство, чипсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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