Бывший хоккеист СКА занялся производством чипсов в Петербурге

Компания ООО "Авангард инновации" начала производить липсы под брендом "Краш лаваш". Она принадлежит бывшему капитану хоккейного клуба СКА Максиму Сушинскому и его дочери Виктории Нестерович. Об этом сообщил "Ъ Санкт-Петербург".

Чипсы производятся на петербургском предприятиии "Вкус золота". Стоимость продукции варьируется от 60 до 80 рублей. Она позиционируется как более здоровая альтернатива картофельным чипсам.

Также "Авангард инновации" выпускают тесто в аэрозольных баллонах для приготовления блинов, кексов и вафель под брендом "Блиночкин".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Софийской улице построят крупный морозильный склад для десертов.

Фото (носит иллюстративный характер): Pexels