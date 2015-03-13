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На Софийской улице построят крупный морозильный склад для десертов
Сегодня, 12:58
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На Софийской улице построят крупный морозильный склад для десертов

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Строительство уже идет.

Во Фрунзенском районе появится морозильный склад площадью 7 тыс. кв. метров для десертов. Там будет храниться продукция "Десерт Фентези". Об этом сообщил "Ъ Санкт-Петербург" со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank St. Petersburg.

Ожидается, что площадка станет крупнейшим морозильным складом среди тех, что были построены за последние 5 лет. Склад расположится на Софийской улице, 62/4. Строительством занимается ILR Construction. Сейчас уже возведены стены и крыша. Работы завершат уже к концу 2022 года. 

По словам гендиректора "Десерт Фентези" Юрия Седых, комплекс позволит расширить количество выпускаемой продукции. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что сеть продуктовых магазинов из Екатеринбурга откроется в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: десерты, склад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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