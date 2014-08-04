Сеть продуктовых магазинов из Екатеринбурга откроется в Петербурге

В Петербурге хотят открыть 150 магазинов большого формата и 250-300 мини-маркетов.

Сеть продуктовых магазинов "Жизньмарт" из Екатеринбурга откроет торговые точки в Петербурге. Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ-2022. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"Жизньмарт" – это продуктовый магазин с кафе и сервисом доставки до двери за 15 минут. В ассортименте есть готовая кулинария, десерты овощи, рыба, мясо и др.

В Петербурге хотят открыть 150 магазинов большого формата и 250-300 мини-маркетов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)