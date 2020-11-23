Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил "сделать шаг назад"

Речь идёт о договорённостях по урегулированию конфликта на Донбассе.

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил "сделать шаг назад". Заявление он сделал во время интервью Ксении Собчак.

Богдан отметил, что речь идёт о договорённостях по урегулированию конфликта на Донбассе, он предлагает переподписать Минские соглашения или заключить новые компромиссные договорённости.

Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа. Андрей Богдан, бывший глава офиса Зеленского.

Ранее мы писали, что на Украине проходят мероприятия в память о погибших на "майдане".

Видео: Youtube/Ксения Собчак