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Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил "сделать шаг назад"

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Речь идёт о договорённостях по урегулированию конфликта на Донбассе.

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил "сделать шаг назад". Заявление он сделал во время интервью Ксении Собчак.

Богдан отметил, что речь идёт о договорённостях по урегулированию конфликта на Донбассе, он предлагает переподписать Минские соглашения или заключить новые компромиссные договорённости.

Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа.

Андрей Богдан, бывший глава офиса Зеленского.

Ранее мы писали, что на Украине проходят мероприятия в память о погибших на "майдане".

Видео: Youtube/Ксения Собчак

Теги: донбасс, зеленский, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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