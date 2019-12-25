Памятные события проводятся по стране целый день.

На Украине проходят мероприятия в память о погибших на "майдане". В 17 часов вечера во многих города страны запланировано массовое шествие. Граждане вспоминают трагические события, произошедшие в Киеве в 2013 году. Этот день на Украине считают Днем достоинства и свободы. Утром в столице состоялось богослужение и возложение цветов на аллее Героев небесной сотни.

Днем 21 ноября в Киеве на площади Независимости открылась выставка "Рисованная история "майдана". Авторы работ представили свою хронологию событий, а также прикрепили к своим творениям аудиофайлы с рассказами очевидцев. По центру столицы ведутся тематические экскурсии.

Президент Владимир Зеленский обратился к согражданам с видеопоздравлением. Он предложил молодежи присоединиться к флешмобу. В рамках проекта от них требуется записать ролик, в котором следует показать, что для них значит "быть украинцем". С 10 лучшими авторами политик встретится лично.

Зеленский: политики Украины использовали "майдан" в личных целях.

Фото: YouTube/Зе!Президент