Бывших глав "Метростроя" могут привлечь к субсидиарной ответственности

В суд обратился временный управляющий ОАО "Метрострой" Григорий Авдеев.

Во вторник, 29 декабря, временный управляющий ОАО "Метрострой" Григорий Авдеев обратился в суд с просьбой привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в карточке "Метростроя".

Размер субсидарной ответственности Вадима Александрова составил 4,75 миллиарда рублей, а размер ответственности Николая Александрова оценили в 288 миллионов рублей.

Станция "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в 2021-м году.

Фото: Piter.TV