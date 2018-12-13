Бывшему замглавы ФСИН Петербурга продлили арест до конца мая

Мужчина проведет в СИЗО до 25 числа следующего месяца.

Бывшему сотруднику ФСИН Петербурга продлили срок ареста. Мужчина обвиняется получении трех взяток на Московском вокзале. Николаю Баринову передали сумму в 44 миллиона рублей. Инцидент произошел еще в 2007 году.

Днем 29 апреля суд продлил экс-представителю власти заключение до 25 мая. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. Известно, что должностное лицо являлось заместителем председателя ФСИН. Он договорился об устной сделке с двумя соучастниками. Последних интересовала возможность выполнения госконтракта по строительству СИЗО. Средства должны были быть переведены на счет ОАО "ГСК". За услуги злоумышленник потребовал 12 процентов от уплаченных ФСИН.

Отметим, что ранее в Смольнинском районном суде фигуранту расследования вменяли взятку в размере 55 млн рублей. После этого обвиняемый согласился на сделку со следствием, рассказав о новых эпизодах и лицах, причастных к преступлениям.

Ранее Piter.tv писал о том, что счетная палата рассказала о нарушениях во время строительства двух станций петербургского метро.

Фото: Piter.tv