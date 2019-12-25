Бывшего заключенного отправили в колонию из-за неявки для постановки на учет

Мужчина уклонялся от административного надзора с мая 2019 года по июль 2020 года.

В Петербурге суд отправил обратно в колонию мужчину, который не так давно освободился с мест лишения свободы. Детали сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что после освобождения мужчина не проживал по месту жительства и не являлся в органы внутренних дел на регистрацию. Он уклонялся от административного надзора с мая 2019 года по июль 2020 года.

В результате суд признал уклониста виновным и назначил ему 4 года 7 месяцев в колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что бухгалтер присвоила себе более миллиона рублей работодателя.

Фото: pexels.com