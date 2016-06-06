Бывшего вице-премьера Крыма задержали после нескольких лет розыска

Его подозревают в посредничестве при получении взятки.

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова задержали в Краснодарском крае. Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщил осведомленный источник.

Несколько лет назад экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о посредничестве при получении взятки. Мужчину объявили в розыск весной 2019 года. После задержания Серова перевезли в Ростов-на-Дону. Планируется, что его доставят в Крым уже завтра.

Серову может грозить до семи лет лишения свободы.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

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Фото: ВК/Республика Крым