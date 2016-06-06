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Бывшего вице-премьера Крыма задержали после нескольких лет розыска
Сегодня, 15:52
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Бывшего вице-премьера Крыма задержали после нескольких лет розыска

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Его подозревают в посредничестве при получении взятки.

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова задержали в Краснодарском крае. Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщил осведомленный источник.

Несколько лет назад экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о посредничестве при получении взятки. Мужчину объявили в розыск весной 2019 года. После задержания Серова перевезли в Ростов-на-Дону. Планируется, что его доставят в Крым уже завтра.

Серову может грозить до семи лет лишения свободы.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ранее  мать 8-летнего школьника обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании ее сына.

Фото: ВК/Республика Крым

Теги: владимир серов, крым, посредничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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