Экс-начальник Средне-Невского судостроительного завода арестован за взятки

За полгода он получил от своих подчиненных около 2,5 млн рублей.

Колпинский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего начальника участка монтажно-сдаточного цеха Средне-Невского судостроительного завода, обвиняемого во взятничестве. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина брал со своих подчиненных деньги за общее покровительство, обещая повысить им зарплату и дать сверхурочную оплачиваемую работу. Тем, кто отказывался платить, подозреваемый угрожал снизить до минимума объемы работы, урезать премии и стимулирующие надбавки.

Установлено, что за шесть месяцев мужчина получил от 11 работников завода около 2,5 млн рублей. После задержания он не признал свою вину и попросил оставить его под домашним арестом. Однако суд посадил подозреваемого под стражу до 22 августа.

Ранее мы писали, что сотрудников военкоматов России осудили за взятки от призывников.

Фото: Piter.TV