Биткоин превысил отметку стоимости в 6 тысяч долларов

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В пятницу, 20 октября в ходе торгов на биржах криптовалюты биткоин превысил отметку в 6 тыс. долларов США и сейчас колеблется в районе 5,9 тысячи. Об этом пишет "Фонтанка".