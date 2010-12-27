В пятницу, 20 октября в ходе торгов на биржах криптовалюты биткоин превысил отметку в 6 тыс. долларов США и сейчас колеблется в районе 5,9 тысячи. Об этом пишет "Фонтанка".
К вечеру пятницы самую высокую цену выставила биржа OKCoin – 6057 долларов. Самая же крупная биржа Bitfinex предлагает за биткоин 6006 долларов.
Отметим, что 2 сентября биткоин преодолел стоимость в 5 тыс. долларов.
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Биткоин превысил отметку стоимости в 6 тысяч долларов
В пятницу, 20 октября в ходе торгов на биржах криптовалюты биткоин превысил отметку в 6 тыс. долларов США и сейчас колеблется в районе 5,9 тысячи. Об этом пишет "Фонтанка".
В пятницу, 20 октября в ходе торгов на биржах криптовалюты биткоин превысил отметку в 6 тыс. долларов США и сейчас колеблется в районе 5,9 тысячи. Об этом пишет "Фонтанка".