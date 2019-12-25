Биржевой и Большеохтинский мосты разведут в Петербурге в ночь на 17 марта

Биржевой мост разведут с 2:00 до 4:55, Большеохтинский мост – с 2:00 до 5:00.

Две переправы через Неву и Малую Неву в ночь с 16 на 17 марта. Технологические разводки на несколько часов перекроют проезд по Биржевому и Большеохтинскому мостам. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотрест".

Биржевой мост разведут с 2:00 до 4:55, Большеохтинский мост – с 2:00 до 5:00.

В Петербурге с 15 марта проводится технологическая разводка мостов, чтобы провести обслуживание переправ и подготовиться к сезону навигации.

Псле обрушения моста в Дагестане возбудили дело.

Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"