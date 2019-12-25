Биржевой и Большеохтинский мосты разведут в Петербурге в ночь на 17 марта

Две переправы через Неву и Малую Неву в ночь с 16 на 17 марта. Технологические разводки на несколько часов перекроют проезд по Биржевому и Большеохтинскому мостам. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотрест".
Биржевой мост разведут с 2:00 до 4:55, Большеохтинский мост – с 2:00 до 5:00.
В Петербурге с 15 марта проводится технологическая разводка мостов, чтобы провести обслуживание переправ и подготовиться к сезону навигации.
Псле обрушения моста в Дагестане возбудили дело.
Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"
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