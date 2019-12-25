Биржа труда Ленобласти назвала самые редкие и высокооплачиваемые специальности

Среди редких вакансий – маркшейдер в Сланцах.

Биржа труда Ленобласти подобрала самые редкие и высокооплачиваемые вакансии в регионе. Список опубликовали на сайте регионального правительства.

Среди редких вакансий – маркшейдер в Сланцах. Специалист должен проводить съемки и замеры открытых горных выработок. За работу обещают платить 70 тысяч рублей.

На Каскад Ладожских гидроэлектростанций в Волхове ищут начальника смены цеха электростанции, который будет управлять всем оборудованием ГЭС. Платить за такую работу будут более 50 тысяч рублей в месяц.

В Кингисеппе ищут машинистов экскаватора и бульдозера - заработная плата от 80 тысяч рублей, а в Выборге ждут судовых сборщиков-достройщиков, трубопроводчиков и слесарей-монтажников, им обещают зарплату в размере до 100 тысяч рублей.

В Тихвине ищут врачей, которым обещают 80 тысяч рублей.

Самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы под низкие проценты.

Фото: Piter.tv