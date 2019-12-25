Биолог назвала причину мутации коронавируса

Сейчас во всем мире распространяется индийский штамм коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова считает, коронавирус мутирует из-за количества "сосудов для размножения".Об этом сообщает портал V1.

Биолог рассказала, что сейчас во всем мире распространяется вариант коронавируса "дельта", который появился в Индии. До этого были "альфа", "бета" и "гамма". Она считает, что новый вариант предшествующие победил.

Эволюция вируса пропорциональна количеству сосудов для размножения. А эти "сосуды", увы, — это мы с вами. Поэтому и растет число инфицированных, — сказала Баранова.

При этом она подчеркнула, что для лечения коронавируса также используют глюкокортикостероиды, способствующие появлению новых штаммов.

Биолог отметила, что лучшим вариантом защиты от вируса является вакцинация, так как препарат поможет поднять антитела до "невероятного уровня".

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