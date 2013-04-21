Москва и Петербург вошли в десятку лидеров мира по росту цен на вторичное жилье

За год столица России преодолела более 130 строк рейтинга.

Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала входят в первую десятку мирового рейтинга роста цен на вторичное жилье. Столица России оказалась на седьмом место рейтинга, а город на Неве – на восьмом. Об этом сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

Отмечается, что за год Москва преодолела больше 130 строк рейтинга. Так, в первом квартале прошлог года столица поднялась со 143-го места на седьмое. А Петербург с шестой на восьмую строчку.

По итогам первого квартала 2021 года самые быстрые темпы роста цен на жилье были зафиксированы в Турции и Новой Зеландии. Так, за год Измир поднялся с третьего (+16,3%) на первое место (+33,9%), Анкара – с четвертого (+14,8%) на второе (+30,3%), а Веллингтон – c 32 (+7,6%) на третье (+30,1%), - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что в Москве замедлится рос цен в связи с изменениями условий программы льготной ипотеки.

В Петербурге, по их оценке, рост цен на вторичном рынке полностью повторяет ситуацию на первичном и замедление темпов связано с общим насыщением рынка, а также увеличением предложения.

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