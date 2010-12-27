Было подано 2,3 млн заявок на приобретение билетов на ЧМ 2018

Во время второго этапа продаж билетов на чемпионат мира 2018 было принято более 2,3 млн запросов.
«В ходе первого этапа продаж было распределено 742 760 билетов. В ходе второго этапа продаж, который начался 5 декабря, уже запрошено более 2 300 000 билетов», — сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В топе по желанию приобрести билеты стоят россияне. Следующими идут фанаты из Аргентины, Мексики, Перу, Бразилии, Колумбии, США, Испании, Германии, Египта и КНР.
Если до конца января 2018 года количество запросов будет превышено числа доступных билетов, то они будут распределены путем случайной жеребьевки не позднее 12 марта, сообщает «Интерфакс».
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