Русский музей открывает двери по символической цене 24 и 25 апреля

В честь юбилея музею установлена льготная стоимость билетов — всего 130 рублей.

Русский музей в Петербурге празднует свое 130-летие специальным предложением для посетителей. Согласно сообщению пресс-службы музеея, в честь юбилея музею установлена льготная стоимость билетов — всего 130 рублей, пишет "Петербургский невник".

Особые условия действуют следующим образом: 25 апреля, непосредственно в день рождения Русского музея, посетители смогут посетить все дворцы и экспозиции по единой сниженной стоимости билета. Накануне праздника, 24 апреля, за символические 130 рублей предоставляется возможность ознакомиться с выставкой "Великий Карл" и осмотреть основное собрание произведений искусства в Михайловском дворце.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж объявил о дне бесплатного посещения 8 мая. Акция призвана выразить благодарность ветеранам, защищавшим страну в тяжёлые военные времена, а также отдать дань памяти ленинградцам, переживавшим блокаду, в условиях которой музей сумел сохранить уникальные коллекции. Таким образом, учреждение подчёркивает уважение к героизму поколения победителей и дарит приятный сюрприз горожанам и гостям культурной столицы.

Фото: Telegram / Русский музей