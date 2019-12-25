Билеты на первый рейс поезда "Аврора" из Петербурга в Москву обойдутся в 743 рубля

Скоростной поезд "Аврора" курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с июня 1963 года по апрель 2010 года. В декабре 2009 года его заменил высокоскоростной экспресс "Сапсан".

Объявлена акция на билеты на первый рейс скоростного поезда "Аврора", который состоится 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Стоимость билетов на поездку из Санкт-Петербурга в Москву в вагон с сидячими местами составит 743 рубля, а обратный билет обойдется в 744 рубля. Такие цифры были выбраны неслучайно: они соответствуют номерам поездов.

Скоростной поезд "Аврора" курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с июня 1963 года по апрель 2010 года. В декабре 2009 года его заменил высокоскоростной экспресс "Сапсан". Также на этом направлении с 2001 года работает похожий скоростной поезд "Невский экспресс".

С декабря 2024 года "Аврору" вернут на маршрут, и она будет выполнять два ежедневных рейса в обе стороны. Поезд будет состоять из двухэтажных вагонов.

Ранее мы сообщили о том, что поезд из Петрозаводска будет доставлять пассажиров в Петербург на час быстрее.

Фото: Telegram / ФПК. Лучше поездом!