Билеты на ПМЭФ после пандемии подорожали в 2,4 раза

Пакет участника стоит от 840 тысяч рублей.

Фонд "Росконгресс" опубликовал цены на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Стоимость пакетов выросла более чем в два раза по отношению к мероприятию, прошедшему в 2019 году.

Стандартный пакет участника стоит 840 тысяч рублей, премиальный – 960 тысяч рублей. В 2019 году пакеты стоили 350 и 410 тысяч.

Обладатели стандартного пакета могут участвовать во всех мероприятиях, кроме пленарного заседания и мероприятий по приглашению, также можно посещать зоны делового общения.

ПМЭФ пройдет 2-5 июня 2021 года.

Почти все места в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ забронированы.

Фото: ВКонтакте/ Типичный конгресс