Билайн начал продавать сим-карты на AliExpress

Их доставляют курьеры, но пока только по Москве.

Компания "Вымпелком" (бренд Билайн) начала продавать сим-карты на платформе "AliExpress Россия". Об этом пишет "Коммерсант".

Заказ будут доставлять курьеры компании, но пока только по Москве. Ожидается, что в первом квартале 2020 года услугу расширят на другие регионы России.

Активировать сим-карту может сам покупатель с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. В перспективе "Вымпелком" хочет расширить ассортимент на AliExpress. В частности, на странице оператора уже есть категории "смартфоны" и "планшеты", однако товары на них пока отсутствуют.

Исполнительный вице-президент компании Юрий Смагаринский считает, что сотрудничество с AliExpress расширит каналы дистрибуции и позволит найти новых клиентов. По итогам третьего квартала 2019 года база клиентов мобильного сегмента сократилась на 2,5 % по сравнению с 2018 годом и составила 54,8 млн.

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