Российская биатлонистка расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей

Маргариту Васильеву 18 сентября 2019 года дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала в Instagram свою реакцию на заработную плату, которая составила 10 тысяч рублей. Спортсменка расплакалась прямо на видео.

Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тысяч рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации? Маргарита Васильева, биатлонистка

Маргариту Васильеву 18 сентября 2019 года дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Она не выполнила правила о предоставлении информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации завершился 18 марта.

Решение о допуске зрителей на ЧМ-2021 по хоккею примут до 15 мая.

Фото и видео: Instagram / @rita_vasileva24