Безруков показал кадр с финальных съемок фильма "Воздух" Германа-младшего

Военная драма расскажет о первом отряде девушек-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы ВОВ.

Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в Instagram кадр с финальных съемок фильма "Воздух" режиссера Германа-младшего. На снике актер предстал в образе офицера.

Доснимаем фильм "ВОЗДУХ"! Режиссер Алексей Герман… Классная команда…Прекрасные партнеры… потрясающая атмосфера. Написал Безруков под снимком

Военная драма "Воздух" расскажет о первом отряде девушек-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы ВОВ. История про их взросление, первую любовь, радости, горести и обучение. Съемки фильма неоднократно приостанавливали из-за пандемии коронавируса.

Кроме Безрукова в картине снимаются Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Елена Лядова, Антон Шагин и др.

Ранее появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина.

Фото: Instagram / s_bezrukov