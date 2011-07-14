Безруков показал кадр с финальных съемок фильма "Воздух" Германа-младшего

Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в Instagram кадр с финальных съемок фильма "Воздух" режиссера Германа-младшего. На снике актер предстал в образе офицера.
Доснимаем фильм "ВОЗДУХ"! Режиссер Алексей Герман… Классная команда…Прекрасные партнеры… потрясающая атмосфера.
Написал Безруков под снимком
Военная драма "Воздух" расскажет о первом отряде девушек-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы ВОВ. История про их взросление, первую любовь, радости, горести и обучение. Съемки фильма неоднократно приостанавливали из-за пандемии коронавируса.
Кроме Безрукова в картине снимаются Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Елена Лядова, Антон Шагин и др.
Ранее появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина.
Фото: Instagram / s_bezrukov
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