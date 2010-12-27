Безработный петербуржец угнал у детей автобус, чтобы покататься

Мужчину задержали и отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего автобус за 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Мойка.78".

В ночь с субботы на воскресенье в Центральном районе Санкт-Петербурга неизвестный проник на территорию местного центра детско-юношеского творчества и угнал автобус марки Оtokar Navigot.

Сотрудник ЦДЮТ обратился в правоохранительные органы с заявлением, и преступник вскоре был пойман. Им оказался безработный 42-летный петербуржец.

В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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