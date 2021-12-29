Мигрант попал в больницу с множественными ножевыми ранениями после ссоры с соотечественником в квартире на Будапештской

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Конфликт двух мигрантов в квартире на Будапештской улице завершился госпитализацией одного из них. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в ночь на 27 января. Потерпевшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с множественными колото-резаными ранениями живота, колото-резаным проникающим ранением поясничной области справа с повреждением правой почки третьей степени. Мужчина прибыл из Узбекистана в Петербург 12 августа 2021 года с целью заработка.

По подозрению в совершении преступления задержали соотечественника потерпевшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мигранта поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV