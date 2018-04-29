Безработная петербурженка лишилась иномарки за миллион рублей

Сотрудники полиции разыскивают автоугонщика.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 2 мая в полицию поступил звонок от женщины 1974 года рождения.

По её словам, неизвестный преступник угнал её автомобиль "Мазда СХ-5" от д. №26-3 по ул. Композиторов. Стоимость иномарки 1 200 000 рублей. Известно, что женщина официально нигде не работает.

Сотрудники полиции разыскивают автоугонщика. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что дело об угоне дорогостоящего Mercedes в Петербурге дошло до суда.

Фото: Pixabay