У богача с Коломяжского угнали две машины за 10 млн рублей

В СМИ появились подробности этого необычного происшествия.

В Петербурге неизвестные за короткий период лишили обеспеченного горожанина двух дорогих автомобилей. Молодой мужчина лишился "Мерседеса" и БМВ, и даже не смог назвать точную дату угона. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Главка МВД. Канал Piter.TV рассказывает подробности происшествия.

Известно, что хозяин исчезнувших иномарок сам обратился в полицию накануне. Растерянный петербуржец заявил об угоне "Мерседес Бенц" и БМВ в период с 14 по 28 апреля. Все это время машины должны были стоять на парковке у дома на Коломяжском проспекте. Однако, когда владелец приехал туда, то не нашел дорогих автомобилей.

По оценке потерпевшего, "Мерседес" стоит 5 600 000 рублей. Немногим дешевле и "немец" - его несчастный оценил в 4 800 000 рублей. По факту пропажи возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут транспортные средства и их похитителя. Подробности о личности владельца столь недешевых автомобилей не разглашаются.