Росгвардия задержала четырех угонщиков на ворованном Mercedes

Бойцы Росгвардии задержали группу угонщиков на микроавтобусе Mercedes. Всех доставили в отделение полиции, возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 15 октября, около половины четвертого группа задержания вневедомственной охраны Калининского района задержали четырех человек, подозреваемых в угоне. Сотрудники Росгвардии патрулировали район, когда у дома 36 на Гражданском проспекте заметили Mercedes-308. Ранее поступила информация, что машина была угнана и находится в федеральном розыске.

Бойцы сразу же блокировали автомобиль и задержали всех пассажиров. Четырех человек подозревают в угоне транспортного средства. Документов на машину ни у кого из компании не было.

Удалось установить, что автомобиль принадлежит 53-летнему местному жителю. По факту угона завели уголовное дело. Всх задержанных отправили в отделение полиции. Сейчас, как сообщает пресс-служба Росгвардии, устанавливается причастность задержанных к похищению автомобиля.