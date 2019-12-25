Безымянный сквер на Васильевском острове назвали в честь капитана Юрия Кучиева

Безымянному скверу на Капитанской улице между Морской набережной и улицей Кораблестроителей в Василеостровском районе получил название "Сквер капитана Кучиева". Постановление о присвоении имени подписал глава Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Юрий Кучиев был первым капитаном атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Россия".
Также безымянному проезду от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе присвоено наименование Новосаратовская улица.
Ранее проезд в Кировском районе получил название Турухтанный.
Фото: pixabay
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