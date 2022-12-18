Безымянные объекты Петербурга получили названия

Заседание Топонимической комиссии состоялось 4 октября.

4 октября прошло заседание Топонимической комиссии Петербурга, где были присвоены названия безымянным объектам. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Колпино появится парк Поколений, являющийся новым общественным пространством, на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской.

В Пушкинском районе улицу, которая проходит от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара, назовут в честь Ивана Саутова, заслуженного работника культуры России.

Сквер Баязитова будет на пересечении Конного переулка и Кронверкского проспекта в Петроградском районе. Атаулла Баязитов – татарский просветитель, религиозный и общественный деятель, проживавший в Северной столице.

В Приморском районе скверу на улице Савушкина, 116, рекомендовано присвоить название Каменный Нос. Мост, продолжающий Шуваловский проспект через Глухарку, станет Глухарским.

Ранее на Piter.TV: шесть безымянных скверов Петербурга получили названия.

Фото: Piter.TV