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Безымянные объекты Петербурга получили названия
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Безымянные объекты Петербурга получили названия

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Заседание Топонимической комиссии состоялось 4 октября.

4 октября прошло заседание Топонимической комиссии Петербурга, где были присвоены названия безымянным объектам. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Колпино появится парк Поколений, являющийся новым общественным пространством, на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. 

В Пушкинском районе улицу, которая проходит от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара, назовут в честь  Ивана Саутова, заслуженного работника культуры России. 

Сквер Баязитова будет на пересечении Конного переулка и Кронверкского проспекта в Петроградском районе. Атаулла Баязитов – татарский просветитель, религиозный и общественный деятель, проживавший в Северной столице.

В Приморском районе скверу на улице Савушкина, 116, рекомендовано присвоить название Каменный Нос. Мост, продолжающий Шуваловский проспект через Глухарку, станет Глухарским.

Ранее на Piter.TV: шесть безымянных скверов Петербурга получили названия.

Фото: Piter.TV

Теги: топонимическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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