Прохладно, но без осадков будет в Петербурге 17 ноября

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до 0 градусов.

В среду, 17 ноября, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. Существенных осадков в этот день не предвидится. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в городе похолодает до 0…+2 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что матч "Зенита" ограничит движение на Крестовском острове 19 ноября.

Фото: pexels.com