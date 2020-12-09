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Прохладно, но без осадков будет в Петербурге 17 ноября
Сегодня, 15:24
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Прохладно, но без осадков будет в Петербурге 17 ноября

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Температура воздуха предстоящей ночью опустится до 0 градусов.

В среду, 17 ноября, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. Существенных осадков в этот день не предвидится. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в городе похолодает до 0…+2 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что матч "Зенита" ограничит движение на Крестовском острове 19 ноября.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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