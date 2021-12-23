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Видео: бетонные перила придавили 9-летнюю девочку в бывшем доходном доме Эмира Бухарского

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По предварительной информации, маленькая петербурженка не получила серьезных травм. 

В четверг бетонные перила упали на девятилетнюю девочку. Инцидент произошел в бывшем доходном доме Эмира Бухарского, который находится на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Петербурга. 

Как рассказали в группе "Видео | Питер" во "Вконтакте", перила обрушились между вторым и третьим этажом. Во время происшествия в парадной был жилец дома, который помог девочке. По предварительной информации, маленькая петербурженка не получила серьезных травм. 

Добавим, что здание построено в 1913–1914 годах по проекту архитектора Стефана Кричинского. Дом включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения. 

Ранее мы писали, что штукатурка обвалилась с дома в переулке Щербакова. 

Видео: Вконтакте / Видео | Питер

Теги: бетонные перила, девочка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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