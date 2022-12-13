Игра выйдет в свет с 21 марта.

Компания Bethesda повторно анонсировала мультяшный мобильный шутер Mighty DOOM, на которой уже открытая предварительная регистрация. Официальная дата выхода проекта намечена на 21 марта текущего года. Создатели описали свою разработку как брутальный шутер с видом сверху. Они также презентовали пользователям своего главного персонажа - Мини Палача Рока, который путешествует по анимационной вселенной DOOM. По сюжету игрокам придется прокладывать свой путь через демонов, а также встречаться с различными боссами и посещать культовые уровни. Герой сможет прокачиваться и улучшать умения и навыки, пользоваться оружием и другим снаряжением. Напомним, что впервые игру показали общественности ещё 12 апреля 2021 года, однако вышла она в формате альфа-версии, и только на территории Канады и Новой Зеландии. Текущая же версия проекта является доработанным и улучшенным вариантом оригинальной версии

Разработчики российского шутера PIONER показали новый геймплей.

Фото и видео: YouTube / Bethesda Softworks