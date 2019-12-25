Бесшумные трамваи запустили по улице Руставели после ремонта

При проведении работ было уделено внимание потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан.

После завершения ремонтных работ на улице Руставели запустили бесшумные трамваи. Это стало возможным благодаря использованию новых технологических решений и материалов. О преобразовании трёхкилометрового участка от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Новые трамвайные пути изготовлены из материалов, которые обеспечивают практически бесшумную езду электротранспорта. При проведении ремонта уделили внимание потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан. Для их комфорта на трамвайных остановках созданы специализированные посадочные площадки.

Также в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" было произведено обновление асфальтового покрытия на участке улицы Руставели между Суздальским и Пискаревским проспектами.

Ранее мы сообщили о том, что трамвай №3 свернет с привычного маршрута из-за ремонта путей.

Фото: Telegram / Александр Беглов