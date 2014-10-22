В заказнике "Раковые озёра" Выборгского района Ленобласти пройдёт бесплатная экскурсия

Маршрут "Память Зимней войны" посвящён истории боевых действий 1939-1940 г.г.

Во вторник, 20 июня, в заказнике "Раковые озёра" (Выборгский район Ленобласти) состоится бесплатная экскурсия по маршруту "Память Зимней войны". Об этом сообщил региональный комитет по природным ресурсам.

Мероприятие пройдёт в рамках в рамках Года Команды Знаний. Его посвятят истории боевых действий 1939-1940 г.г. Участникам экскурсии покажут комплекс оборонительных сооружений на части Карельского перешейка, который также носит название "линия Маннергейма". Именно здесь происходили основные сражения в "Зимней войне". Организаторы отметили, что маршрут проходит вдоль руин малого убежища с бронекуполом № 26, финского ДОТ фронтального огня постройки 1920-х годов, "Пушки Муолаа".

Начало бесплатной экскурсии запланировано на 11.00. Предварительно необходимо пройти регистрацию. Путь будет пролегать от стелы "Память Зимней войны" у посёлка Грибное Выборгского района. Там же можно будет оставить автомобильный транспорт.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по природным ресурсам