Берл Лазар: еврейская община готова делать все для достижения мира

Раввин встретился с Владимиром Путиным в преддверии Дня памяти жертв Холокоста.

Еврейская община готова делать все для достижения мира. Соответствующее заявление Берл Лазар сделал в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. Мероприятие состоялось в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Гости напомнили о том, что согласно Талмуду, тот, кто спас одного человека, спас на самом деле весь мир.

Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание – чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, уважали друг друга. Когда люди страдают – значит, кто-то не дает им жить спокойной нормальной жизнью. Берл Лазар, главный раввин России

Еврейский представитель заявил президенту России о том, что евреи чувствуют себя комфортно в стране. Он признал, что община готова сделать все для того, чтобы нашлись мирные решения и люди не страдали и жили хорошо.

Путин заявил об уклонении многих стран от выявления преступлений нацистов.

Фото и видео: Kremlin.ru