Эксперт: штрафовать курящих и пьющих беременных бессмысленно

С беременными женщинами, у которых есть вредные привычки, необходимо общаться.

В Ленобласти предлагают штрафовать беременных женщин за курение сигарет и распитие спиртных напитков. Соответствующий законопроект хочет внести на рассмотрение Законодательного собрания Ленобласти депутат Владимир Петров. Об этом сообщают Риа Новости.

Согласно документу, штрафы для будущих матерей могут составить от 4000 до 5000 рублей. Кроме того, предлагается наказывать беременных за нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Штрафы также предусмотрены для тех, кто продает будущим матерям спиртные и табачные изделия. В случае утверждения документа продавцам-нарушителям придется заплатить штраф на сумму до миллиона рублей. Только как отличить полную женщину от беременной Петров сам не знает.

Не купит полная женщина сигарет - попросит кого-то другого, а если не выпьет, то может даже и лучше. Владимир Петров

В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин объяснил Piter.TV, почему эти меры бессмысленны.

Согласно Конституции РФ, законопроект, предлагаемый Петровым, нарушает права человека. Права должны быть общие, и неважно — мужчина это или женщина. Ограничения не должны заключаться в статусе женщины. Это личное право человека курить и выпивать во время беременности. Поэтому штрафовать курящего человека за то, что он беременный, нельзя. С будущими матерями надо работать, объяснять, как их вредные привычки могут повлиять на ребенка. Я думаю, что штрафы здесь точно не помогут. Игорь Акулин

Ранее врач-инфекционист рассказал, как может навредить петербуржцам укус клеща.

Фото: pixabay.com