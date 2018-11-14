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На берег Финского залива выбросило дохлую рыбу: видео

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Отдыхающие жалуются на позеленевший цвет воды.

Днем 5 мая на берегу Финского залива заметили большое количество мертвой рыбы. Отдыхающие выложили в сеть ужасающее видео.

На записи можно увидеть дохлую рыбу, которая плавает среди водорослей и мусора. Вода на берегу пенится и окрашена в зеленоватый цвет. "Что слили в воду — непонятно, но результат на берегу. А люди тут отдыхают, загорают", — написал автор ролика.

Ранее была зафиксирована массовая гибель тюленей в Финском заливе.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гибель рыбы, дохлая рыба, загрязнение воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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