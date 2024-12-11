Бердский маньяк Юдин решил обжаловать пожизненный срок в Верховном суде

Дата разбирательства еще не определена.

Бердский маньяк Михаил Юдин подал жалобу на судебный приговор о пожизненном лишении свободы, Теперь вопрос будет рассматриваться в Верховном суде России, но дата еще не назначена. Ранее, второго декабря 2004 года суд приговорил фигуранта уголовного дела к заключению. Ранее мужчина уже пытался оспорить приговор. Преступник отбывает наказание в колонии "Полярная сова". Считается, что на его счету пять расправ, а также 23 криминальных эпизода с разбойными нападениями, грабежами и изнасилованиями.

Напомним, что 12 августа 1998 года осужденный напал на женщину и изнасиловал ее. В 1999 году россиянин совершил первую расправу над 16-летней девушкой. Трагедия произошла на автобусной остановке. Преступник около часа мучал жертву. Когда потерпевшая попыталась привлечь к себе внимание прохожих, то маньяк задушил и ограбил. В ноябре того же тогда он напился, изнасиловал и убил женщину в ее собственном подъезде в городе Новосибирске. Однако полиция не нашла злоумышленника. Юдина задержали всего лишь за попытку ограбления. За этот случай в феврале 2000 года приговорили к 3 годам лишения свободы. Спустя три месяца он попал под амнистию в связи с президентскими выборами.

Далее, в сентябре 2003 года Михаил Юдин вновь был арестован. Однако его отпустили под подписку о невыезде.Следователи провели генетическую экспертизу, которая подтвердила, что оба убийства совершены подозреваемым. Маньяка отправили под стражу. Он признался в совершении пяти убийств и 23 разбойных нападений, грабежей и изнасилований. По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан полностью вменяемым.

"Кислотный маньяк" из Подмосковья предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv