В лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа Бэнкси

В Instagram граффити оценили более 750 тыс. пользователей.

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал в Instagram свое новое граффити. Оно появилось в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.

Граффити можно увидеть на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, прибывающих из Евросоюза. В центре находится надпись KEEP OUT ("Не пускать"), но без буквы "Т", а внизу крыса этой самой отвалившейся буквой бьет по замку.

Арка в аэропорту Хитроу спасена. Бэнкси

За 14 часов граффити оценили более 750 тыс. пользователей.

В конце 2018 года Бэнкси опубликовал фильм об истории самоуничтожившейся картины "Девочка с шаром.



Фото: Instagram/ banksy

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