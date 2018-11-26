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Вчера, 12:14
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nastya960
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В лондонском аэропорту Хитроу появилась новая работа Бэнкси

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В Instagram граффити оценили более 750 тыс. пользователей.

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал в Instagram свое новое граффити. Оно появилось в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.

Граффити можно увидеть на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, прибывающих из Евросоюза. В центре находится надпись KEEP OUT ("Не пускать"), но без буквы "Т", а внизу крыса этой самой отвалившейся буквой бьет по замку.

Арка в аэропорту Хитроу спасена.

Бэнкси

За 14 часов граффити оценили более 750 тыс. пользователей.

В конце 2018 года Бэнкси опубликовал фильм об истории самоуничтожившейся картины "Девочка с шаром.

Фото: Instagram/ banksy
Видео: YouTube/ Top Trending

 

 

 

 

Теги: аэропорт, бэнкси, хитроу
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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