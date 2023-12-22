Бельский прокомментировал закон о запрете рекламы у иностранных агентов

Закон 11 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Спикер Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга Александр Бельский в своем tg-канале прокомментировал закон о запрете рекламы у иностранных агентов, который 11 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Цифры внушительные, но меры точно оправданные. Нельзя открывать возможности для пиара, позволять зарабатывать тем, кто тратит свои деньги на рафинированное зло – поддержку бесчинств ВСУ. Все, кто отвернулись от России, не могут кормиться с ее рук. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Кроме того, он согласился со словами председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего, что после принятия закона иностранные агенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. Это составило порядка 5 млрд рублей в 2023 году.

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Фото: Telegram / Спикер Бельский