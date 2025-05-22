Бельский рассказал о программе развития футбола в Петербурге

Спикер выразил уверенность, что привлечение молодёжи к спорту должно стать приоритетом властей, упомянув инициативу "Школьный футбол", являющуюся преемницей знаменитого турнира "Кожаный мяч".

Вице-президент Российского футбольного союза и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поведал изданию "Вечерний Петербург" о перспективах программы развития городского футбола и о клубе "Зенит".

На вопрос о первом футбольном воспоминании спикера, он ответил, что жил в центральной части города и играл в футбол повсюду, невзирая на погоду. Игра происходила преимущественно в проходных дворах, причём двор выбирали самый длинный, защищённый от осадков крышей здания. В ясную погоду соревнования проводились во дворе, и герой вспоминал, как его мать часто вынуждена была ремонтировать разбитые окна.

Что касается профессионального футбола, самые яркие воспоминания Бельского связаны с посещениями матчей на стадионе имени Кирова в сопровождении отца. Именно папа привил ему любовь к футболу, и теперь он охотно ходит на матчи вместе со своими собственными детьми, являясь верным поклонником клуба "Зенит" многие годы. Наиболее сильное впечатление произвела встреча команды "Зенит" с клубом "Металлист" в спортивно-концертном комплексе Санкт-Петербурга в 1984 году, когда "Зенит" впервые завоевал звание чемпиона СССР.

Бельский подтвердил, что относится ко всему, что делает, ответственно, подчеркнув, что футбол — это любимое занятие, позволяющее расслабиться и получать радость от процесса. Говоря о целях в должности вице-президента РФС, он заметил, что намерен активно защищать интересы родного города. Также спикер выразил уверенность, что привлечение молодёжи к спорту должно стать приоритетом властей, упомянув инициативу "Школьный футбол", являющуюся преемницей знаменитого турнира "Кожаный мяч". Сейчас разрабатывается специальная программа развития футбола в городе, предварительное одобрение которой уже получено от губернатора. Бельский подчеркнул необходимость увеличения количества доступных игровых зон и призвал обеспечить их доступность и безопасность. Большое внимание уделяется развитию футбола разных видов, включая женский, пляжный и мини-футбол, а также ветеранов спорта.

Одарённым детям предоставляется возможность заниматься в специализированных спортивных школах, академиях клубов и секциях, где обеспечены необходимым оборудованием и экипировкой. Главное, по мнению спикера, чтобы на площадках имелись качественные мячи, а ответственность за содержание инфраструктуры возложена на конкретных ответственных лиц районов.

Ранее мы сообщили о том, что Госдума одобрила поправки петербургского ЗакСа к закону о реновации.

Фото: Telegram / Спикер Бельский