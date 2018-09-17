Госдума одобрила поправки петербургского ЗакСа к закону о реновации

Важнейшие инициативы, поддержанные парламентом Северной столицы, были сохранены в итоговом варианте документа.

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил предложенные Петербургом поправки к проекту закона о комплексном развитии городских территорий. Важнейшие инициативы, поддержанные парламентом Северной столицы, были сохранены в итоговом варианте документа, заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на пресс-конференции в Мариинском дворце 21 мая.

Первое предложение заключается в том, что территории расселения теперь можно ограничивать пределами одного муниципального образования или группы соседних муниципальных районов. Второе важное изменение касается включения домов в программу: здания, жильцы которых не провели голосование по включению в проект комплексной застройки в установленные сроки, больше не будут автоматически вноситься в список, если соответствующее решение примут региональные власти.

Поправки, разработанные городским парламентом, обсудит Государственная Дума на следующей неделе во втором чтении, уточнил Александр Бельский.

Ранее принятый порядок предполагал включение в региональную программу капитального ремонта многоквартирных жилых зданий панельную застройку советского периода ("хрущёвок"), возведённую до 1970 года. Согласно первоначальному плану, собственники квартир могли рассчитывать на компенсацию по рыночным ценам жилья или альтернативное жилье той же стоимости, однако без гарантии сохранения размера жилплощади и места проживания в границах конкретного района. До 2026 года действует мораторий на реализацию положений местного законодательства о реновации жилого фонда.

Фото: Piter.TV