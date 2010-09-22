Белоусов принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Глава Минобороны отметил необходимость активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящем в Бишкеке. Об этом сообщили в военном ведомстве.

В ходе выступления Белоусов отметил необходимость активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств. По словам главы Минобороны РФ, это позволит укрепить внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Он также отметил важность углубления сотрудничества ОДКБ с другими международными интеграционными объединениями

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