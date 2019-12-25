Ранее прогнозы по инфляции дали ЦБ и Минэкономразвития.

Андрей Белоусов оценил инфляцию в России по итогам 2020 года в 4%. Об этом вице-премьер России рассказал журналистам во время выступления на "Транспортной неделе". Также эксперт заявил, что к концу текущего года произойдет стабилизация национальной валюты.

Мы сейчас предполагаем, что инфляция будет в районе 4%...Там плюс-минус какой-то может быть, но не очень существенный Андрей Белоусов, вице-премьер России

Напомним, что Банк России сделал прогноз по поводу инфляции в стране на 2020 год. По мнению банковских экспертов, показатель достигнет отметки 3,9-4,2%. В Минэкономразвития России ожидают инфляцию на уровне 4,1-4,2% за текущий год.

Белоусов заявил, что российские авиакомпании имеют запас прочности.

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