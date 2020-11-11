Он отметил, что в первую очередь в условиях пандемии нужно поддерживать людей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса. По его словам, в на борьбу с COVID-19 потратят два триллиона рублей.

Он отметил, что многие меры поддержки бизнеса и населения будут перенесены на 2021 год.

На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID, это в основном продолжение программ, - 2 триллиона рублей. Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ

Он отметил, что в первую очередь в условиях пандемии нужно поддерживать людей.

Белоусов подчеркнул, что в 2020 года власти потратили на борьбу с новой коронавирусной инфекцией четыре триллиона рублей.

Ранее Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России.

Видео: YouTube / Roscongress