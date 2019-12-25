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Белоусов заявил, что российские авиакомпании имеют запас прочности
Сегодня, 12:03
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lesjasap

Белоусов заявил, что российские авиакомпании имеют запас прочности

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Вице-премьер России выступил на "Транспортной неделе 2020".

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские авиакомпании имеют запас прочности. Об этом чиновник рассказал в рамках пленарного заседания на "Транспортной неделе 2020". Эксперт уточнил, что период пандемии авиаперевозчики проходят без существенных потерь.

Удалось пока пройти этот отрезок времени без существенных потерь, без сокращения занятости и без банкротств компаний...Сегодня те субсидии, которые сейчас уже запланированы для предоставления авиакомпаниям, они пока выбираются достаточно плавно

Андрей Белоусов, первый вице-премьер России

Чиновник добавил, что кроме того, что российские авиакомпании имеют запас прочности, правительство также имеет резервы, способны поддержать авиаотрасль.

Белоусов оценил расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: авиакомпании, андрей белоусов, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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