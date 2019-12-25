Вице-премьер России выступил на "Транспортной неделе 2020".

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские авиакомпании имеют запас прочности. Об этом чиновник рассказал в рамках пленарного заседания на "Транспортной неделе 2020". Эксперт уточнил, что период пандемии авиаперевозчики проходят без существенных потерь.

Удалось пока пройти этот отрезок времени без существенных потерь, без сокращения занятости и без банкротств компаний...Сегодня те субсидии, которые сейчас уже запланированы для предоставления авиакомпаниям, они пока выбираются достаточно плавно Андрей Белоусов, первый вице-премьер России

Чиновник добавил, что кроме того, что российские авиакомпании имеют запас прочности, правительство также имеет резервы, способны поддержать авиаотрасль.

Белоусов оценил расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса.

Фото: Piter.tv