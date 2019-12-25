Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские авиакомпании имеют запас прочности. Об этом чиновник рассказал в рамках пленарного заседания на "Транспортной неделе 2020". Эксперт уточнил, что период пандемии авиаперевозчики проходят без существенных потерь.
Удалось пока пройти этот отрезок времени без существенных потерь, без сокращения занятости и без банкротств компаний...Сегодня те субсидии, которые сейчас уже запланированы для предоставления авиакомпаниям, они пока выбираются достаточно плавно
Андрей Белоусов, первый вице-премьер России
Чиновник добавил, что кроме того, что российские авиакомпании имеют запас прочности, правительство также имеет резервы, способны поддержать авиаотрасль.
Белоусов оценил расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса.
Фото: Piter.tv
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