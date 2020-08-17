О длительности забастовки пока ничего неизвестно.

Белорусский металлургический завод объявил о забастовке. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live. Информацию подтвердили источники агентства "РИА Новости" на предприятии.

Отмечается, что с 12 часов началась остановка линии проката. Пока что акция протеста носит временный характер: печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве - в рабочем режиме.

О длительности забастовки пока ничего неизвестно. На забастовку вышло несколько сотен рабочих. Они озвучили руководству свои требования.

Ранее мы писали, что шахты "Беларуськалия" перестали выдавать руду.