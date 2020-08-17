Белорусский металлургический завод объявил о забастовке. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live. Информацию подтвердили источники агентства "РИА Новости" на предприятии.
Отмечается, что с 12 часов началась остановка линии проката. Пока что акция протеста носит временный характер: печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве - в рабочем режиме.
О длительности забастовки пока ничего неизвестно. На забастовку вышло несколько сотен рабочих. Они озвучили руководству свои требования.
Ранее мы писали, что шахты "Беларуськалия" перестали выдавать руду.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все